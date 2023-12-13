مواد خطرة في سلع واسعة الانتشار في أوروبا

حذَّرت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) من انتشار واسع النطاق لمواد كيميائية خطرة في ما يقرب من 20% من السلع الاستهلاكية.

وحدَّد التقرير، الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، هذه السلع في "الألعاب، وسماعات الرأس، وحصائر اليوغا، وقفازات ركوب الدراجات، والأحذية، والمجوهرات".

وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن التقرير، أنه بعد عمليات التفتيش في 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا، عثرت السلطات على أكثر من 400 من أصل 2400 مادة تقريبًا تنتهك تشريعات الاتحاد الأوروبي بسبب المستويات المفرطة من المواد الخطرة، مثل: الرصاص، والكادميوم، والفثالات.

وبحسب التقرير، تصدرت الأجهزة الكهربائية، بما في ذلك الألعاب والشواحن والكابلات وسماعات الرأس، قائمة "عدم الامتثال" للمعايير الأوروبية، حيث فشلت 52 في المئة من هذه المنتجات في تلبية معايير السلامة، وتراوحت المشكلات بين الرصاص في اللحام ووجود الفثالات في الأجزاء البلاستيكية المرنة والكادميوم في الدوائر المطبوعة.