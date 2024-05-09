الكويت.. إحالة الفنان محمود بوشهري للنيابة بسبب فيلم "شهر زي العسل"

أحالت وزارة الإعلام الكويتية، الفنان محمود بوشهري، إلى النيابة العامة، على خلفية مشاركته في بطولة فيلم "شهر زي العسل" المثير للانقسام والانتقاد مع وجود معجبين كثر، بجانب متهمين لمَشاهدِه بمخالفة عادات وتقاليد المجتمع.

وقالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الخميس، إن الوزارة أحالت بوشهري إلى النيابة بسبب الفيلم الذي تعرضه منصة "نتفلكس"، ويتضمن "تعدٍّ على القيم الإسلامية ويخالف تقاليد المجتمع".

ولم يصدر تأكيد رسمي من الوزارة، كما لم يتضح لماذا اقتصر الإجراء على بوشهري دون باقي فريق الفيلم، وبينهم الفنانة نور الغندور التي شاركت بوشهري البطولة.

وينقسم الكويتيون بشأن "شهر زي العسل"، حيث أبدى بعضهم إعجابه بالفيلم، ووصفوه بالرومانسي والكوميدي الخفيف، مع إشادة بأداء الفنانة الغندور فيه، واعتبروا قصته هادفة، ويحث على الزواج التقليدي بعيدًا عن قصص الحب قبل الزواج.

فيما انتقد فريق آخر الفيلم كليًّا، وقالوا إنه لا يراعي العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، مذكرين بما تسبب به مسلسل "زوجة واحدة تكفي" من انتقادات واسعة للسبب ذاته، وكان أيضًا باللهجة الكويتية رغم كون أبطاله غير كويتيين، على حد قولهم.

ووصلت تلك الانتقادات حدّ تعهد أحد المحامين الكويتيين بتقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد الفيلم.

وفيلم "شهر زي العسل" من تأليف الكاتب المصري إياد صالح، وإنتاج اللبناني جمال سنان، وإخراج إيلي السمعان، إلا أنه مقدم باللهجة الكويتية عبر بطليه الفنانة المصرية نور الغندور والإيراني محمود بوشهري.

كما شارك في الفيلم الفنان البحريني قحطان القحطاني، والعراقية زمن عبد الله، ومن إيران أمل محمد ومهدي برويز، ومن الكويت آسيا الشمري وغرور.

ويأتي خبر إحالة بوشهري للنيابة على خلفية الانتقادات التي طالت الفيلم، بعد إجراءات عقابية رسمية ضد مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي عرض في رمضان الماضي، وواجه انتقادات كثيرة بسبب اتهامات مماثلة عن مخالفة عادات وتقاليد المجتمع، ومنعِ المشاركين فيه من التمثيل في الكويت.