سلطنة عُمان تطلق مهرجاناً سينمائياً يضيء على بيئة الصحراء‎

أطلقت سلطنة عُمان، الأربعاء، مهرجاناً جديداً يهدف إلى جذب صناع السينما العالميين والترويج للمعالم الطبيعية والبيئة الصحراوية خاصة في فصل الشتاء تحت مسمى "مهرجان السينما والصحراء الدولي".

ويعرض المهرجان، الذي تنظمه "الجمعية العمانية للسينما"، في ولاية "بدية" بمحافظة "شمال الشرقية"، 65 فيلماً من 18 دولة من بينها الإمارات (ضيف الشرف)، ويستمر حتى العاشر من فبراير/ شباط.

وقال مدير المهرجان محمد بن خليفة الراسبي، في الافتتاح الذي أقيم بمسرح "حديقة بدية العامة" إن مهرجان السينما والصحراء يأتي ليكشف جماليات الصحراء العمانية ومكوناتها وطرق العيش فيها بعاداتها وتقاليدها.