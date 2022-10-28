ليس من بينها "نياجرا".. تعرف على أطول الشلالات في العالم



تقع معظم أطول شلالات العالم بأماكن نائية ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب أو الطائرة وبعضها ليس مفتوحًا للزوار.

وبالتأكيد ليست شلالات "نياجرا" و"إجوازو"، من ضمن القائمة، بحسب ما نشرت مجلة "ذا ترافيل"، وهي على النحو التالي: