ليس من بينها "نياجرا".. تعرف على أطول الشلالات في العالم
تقع معظم أطول شلالات العالم بأماكن نائية ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب أو الطائرة وبعضها ليس مفتوحًا للزوار.
وبالتأكيد ليست شلالات "نياجرا" و"إجوازو"، من ضمن القائمة، بحسب ما نشرت مجلة "ذا ترافيل"، وهي على النحو التالي:
شلالات آنجل
تعد فنزويلا موطنًا لأكبر شلالات في العالم وهي "آنجل" التي يبلغ ارتفاعها 3212 قدمًا.
وتقع هذه الشلالات على وجه التحديد في منتزه كايناما الوطني، الذي يعتبر أحد أكثر المناطق النائية في فنزويلا.
شلالات توجيلا
يقع شلال توجيلا في جنوب أفريقيا داخل حديقة رويال ناتال الوطنية.
يبلغ طول الشلالات التي تعد الأطول في القارة الأفريقية 3110 أقدام، ومع ذلك، لا يمكن رؤيتها على مدار العام ويمكن أن تجف تمامًا في بعض الأشهر، ويعد أفضل وقت لرؤيتها هو بعد هطول الأمطار الغزيرة.
شلالات تريس هرماناس
تقع شلالات تريس هرماناس داخل حديقة أوتشي الوطنية في بيرو، وهي متعددة الطبقات وتحيط بها غابة جبلية، وهي ثالث أطول شلال في العالم بطول 2.999 قدم.
ومع ذلك، لا يمكن الوصول إلى هذه الشلالات إلا من خلال الطائرة، ويجب أن يحصل الزوار على إذن خاص من الخدمة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية من قبل ولاية ساتيبو.
شلالات أولوبينا
يقع رابع أطول شلالات في العالم في الولايات المتحدة في مولوكاي، وهي جزيرة نائية في هاواي.
يقع هذا الشلال على جرف ساحلي ضخم وتحيط به الجبال ويبلغ طول شلالات أولوبينا 2953 قدما.
وتعد الطريقة الوحيدة لرؤيته من خلال جولة جوية أو بالقارب، حيث لا تتوفر مسارات لزيارته، أفضل وقت للزيارة هو خلال موسم الأمطار من نوفمبر إلى مارس.
شلالات يومبيللا
تعد منطقة الأمازون موطنًا للعديد من العجائب المذهلة، ويمكن للمسافرين زيارة شلالات يومبيلا التي تُصنف من بين أعلى خمسة شلالات في جميع أنحاء العالم، ويبلغ ارتفاعها 2940 قدما.
شلالات فينوفوسين
يقع "فينوفوسين" سادس أطول شلال في العالم والأطول في أوروبا في النرويج، يبلغ ارتفاعه 2840 قدمًا، ويسهل الوصول إليه، حيث يمكن للزوار رؤيته بالفعل من مسافة بعيدة على الطريق.
ويوجد موقف للسيارات عند المدخل، ويمكن للزوار المشي أو ركوب الدراجات في الممرات القريبة.
شلالات باكوكو
يقع هذا الشلال في جزيرة مولوكاي وهي الجزيرة الأقل زيارة في هاواي، يبلغ ارتفاع الشلال 2755 قدما، ويتميز بسقوط رقيق على جرف لا يمكن الوصول إليه.
وتعد الطريقة الوحيدة لرؤيته عن قرب هي استئجار قارب أو بالطائرة المروحية ويعتمد الأمر على الظروف الجوية.
شلالات بالایفوسن
يعد بالایفوسن أحد أطول الشلالات في النرويج وسابع أطول شلال في العالم بطول 2510 أقدام، ومن الأفضل تجنب زيارة هذا الشلال خلال فصل الصيف.
ويعتقد العلماء أنه قد يختفي إذا أثر تغير المناخ على الثلج في المنطقة.
شلالات براون
يقع شلال براون في متنزه فيوردلاند الوطني في نيوزيلندا، يبلغ طول الشلال 2030 قدما ولا يمكن الوصول إليه في الخريف عن طريق البر ويجب على المسافرين القيام بجولة بالقارب، وعلى الرغم من طوله المذهل، إلا أنه ليس الشلال الأكثر شعبية في البلاد، حيث يفضل معظم السياح زيارة شلال سوزرلاند الذي يمكن الوصول إليها بسهولة.
شلال جيمس بروس فولز
يقع أكبر شلال في أمريكا الشمالية في كولومبيا البريطانية، كندا ويبلغ طوله 2755 قدما.
يتكون الشلال من المياه الجليدية وهناك العديد من الشلالات الأخرى في كولومبيا البريطانية، بما في ذلك شلالات برايدال فيل وشلالات برانديواين، يمكن للمسافرين أيضًا الاستمتاع بأنشطة مختلفة في المنطقة.