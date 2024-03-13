"درب ميلان".. أشهر أسواق التمور في المغرب (صور)

مع حلول شهر رمضان الفضيل، يُعرف "درب ميلان" أحد أشهر أسواق التمور في المغرب، الواقع وسط مدينة الدار البيضاء المغربية، حركة دؤوبة؛ حيث تتوافد ساكنة المدينة والمناطق المجاورة لها بكثافة على هذا الفضاء المميز لشراء أجود أنواع التمور المحلية والمستوردة.

لهذا السوق الشاسع حكايات وقصص تناقلتها الألسن، حيث تقول بعض الروايات إن "درب ميلان" يحمل اسم سيدة إيطالية كانت تمتلك الأرض التي يوجد عليها السوق الواقع في "حي فرح".

ويعد سوق "درب ميلان" مقصدًا للعديد من المواطنين والتجار الباحثين عن تمور عربية ومحلية، حيث استطاع، خلال السنوات الماضية، إزاحة ريادة سوق التمور في مدينة مراكش.