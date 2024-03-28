ضرب مدغشقر.. ما الذي يجعل الإعصار "غاماني" أشد فتكًا من غيره؟

من جهته، قال مدير عام "المركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية" إن "من أبرز سيئات هذا الإعصار أنه يتقدم ببطء شديد؛ ما يعني أن الدمار الذي يلحقه حيثما يحل يكون كارثياً".

وأوضح الجنرال إيلاك أندرياكاجا في مقابلة مع "فرانس برس" أن "الأعاصير المماثلة نادرة. وحركتها شبه ثابتة. وعندما يتوقف الإعصار في مكان واحد، فإنه يدمر البنية التحتية بأكملها".

وأكد أندرياكاجا أن هذا الأمر يسبب عواقب وخيمة على السكان ويتسبب بحدوث فيضانات كبيرة جداً".

يذكر أن مدغشقر تحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ في العالم، بحسب تصنيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتجد المجتمعات المحلية في بعض المناطق الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في جنوب مدغشقر، طرقًا للازدهار في بيئات متزايدة الصعوبة من خلال أن تصبح أكثر مرونة وانسجامًا مع أنماط الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها.

وتمكَّن الناس من التكيف مع تقلبات الطقس، بما في ذلك الرياح الموسمية التي تتزايد شدتها منذ بداية شهر مارس/آذار من كل عام.