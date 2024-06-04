"كِرش المدير" يتسبب في معاقبة موظفة

فجأة ودون مقدمات وجدت موظفة مصرية تدعى مريم حلمي نفسها محط الأنظار بسبب فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك يظهر فيه مديرها في العمل ببطن ممتلئة و" كِرش" بارز. وفورًا، اتُهمت الموظفة الشابة بتعمد السخرية من المدير بفيديو حصد تفاعلًا كثيفًا وتم مشاركته والتعليق عليه آلاف المرات.

وعلى الرغم من أن الموظفة نفت تعمد السخرية وأكدت أن الأمر تم بعفوية ولم تتعمد تحقيق مشاهدات، إلا أنه كان قد صدر فعلًا قرارًا بعقابها وخصم مبلغ كبير من مستحقاتها لتنتهي الواقعة الطريفة باعتذار الموظفة وتعهدها بعدم تكرار الواقعة.

وكتبت الموظفة عبر حسابها: "الناس كلها بيتخصملها عشان التأخير ولا مقصره فى الشغل، السبب اللى بيتخصملى علشانه"، مرفقة نص الخطاب الرسمي الذي ورد فيه حيثيات عقابها والخصم من راتبها.

وجاء في نص قرار: "عزيزتي مريم حلمي، تحية طيبة وبعد.. نود أن نبلغك بأنه تم اتخاذ قرار بخصم مبلغ 3500 جنيه من راتبك هذا الشهر، ويأتي هذا القرار نتيجة تصويرك لفيديو يظهر فيه بطن السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بصورة ممتلئة أو منتفخة، وهو ما يعتبر مخالفة للسياسات المتبعة في قسم الإعلام كما تعلمين، فإن من ضمن مسؤولياتك في قسم الإعلام هو إظهار أفضل صورة لكل العاملين في الشركة بدون استثناء".

وأضاف الخطاب: "نحن نقدر جهودك ونعلم أنها المرة الأولى التي ترتكبين فيها خطأ منذ بداية عملك معنا، ونتطلع إلى تفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل، إن إلتزامك بالمعايير المهنية يعكس صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في تعزيز سمعتها".

وتشير المعلومات المتاحة حول الموظفة إلى أنها تخرجت في كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، دفعة العام 2021، ونتيجة حبها لمجال التصوير والمونتاج، تقدمت للعمل بوظيفة في قسم الإعلام بإحدى الشركات، وقُبلت فعلًا.