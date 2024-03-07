متحف في دبي يقدم تجربة العيش مع المشاهير بشكل خاص
إذا حلمت يوماً بركوب الدراجة النارية مع فنانك العالمي توم كروز، أو الوقوف ساكناً كأحد حراس ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية المشهورين، فتأكد أن أحلامك هذه ستكون حقيقة الآن.
ويقدم متحف الشمع "مدام توسو" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تجربة تفاعلية ترفيهية من نوعٍ جديد؛ إذ تُتيح للزوار التقاط أجمل الصور مع أكثر من 60 مجسّمًا شمعيًا لأشهر النجوم العالميين.
ويتألف المتحف من مناطق عرض مختلفة، أبرزها "منطقة الخدع" التي تتيح للزوار الفرصة للتواجد بين المشاهير وارتداء ملابسهم وإكسسواراتهم الخاصة.
ويستطيع الزوار المشاركة والتفاعل وصنع لحظات ممتعة وغير منسية، وفقاً لما قالته ساناز كولسرود المديرة العامة لمتحف "مدام توسو" في دبي.
ويضم المتحف تماثيل لشخصيات عالمية شهيرة مثل دوين جونسون "ذا روك" والملكة إليزابيث الثانية ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي والسياسية الباكستانية بناظير بوتو والرئيس الصيني.
وعلى الصعيد الفني، يضم المتحف شخصيات مثل جاستن بيبر وتيلور سويفت ومايلي سايروس وكريس فيد، ومن العرب، الفنان ماجد المهندس والفنانتين نانسي عجرم وبلقيس فتحي.