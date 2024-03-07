متحف في دبي يقدم تجربة العيش مع المشاهير بشكل خاص

إذا حلمت يوماً بركوب الدراجة النارية مع فنانك العالمي توم كروز، أو الوقوف ساكناً كأحد حراس ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية المشهورين، فتأكد أن أحلامك هذه ستكون حقيقة الآن.

ويقدم متحف الشمع "مدام توسو" في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تجربة تفاعلية ترفيهية من نوعٍ جديد؛ إذ تُتيح للزوار التقاط أجمل الصور مع أكثر من 60 مجسّمًا شمعيًا لأشهر النجوم العالميين.

ويتألف المتحف من مناطق عرض مختلفة، أبرزها "منطقة الخدع" التي تتيح للزوار الفرصة للتواجد بين المشاهير وارتداء ملابسهم وإكسسواراتهم الخاصة.