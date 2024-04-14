في خطوة غريبة.. متجر شهير يربط لحوما فاخرة بأجهزة تتبع "GPS" (فيديو)

وتقول السلسلة إنها تتكبد خسائر بـ 12 مليون دولار سنويًا جراء سرقة اللحوم الفاخرة من 67 متجرًا تملكها في أستراليا، بحسب موقع "NEWS 7".

وستقوم "Drakes" باعتماد الإجراء الجديد في عدد من المتاجر قبل تعميمه على جميع الفروع في حال أثبت نجاحه.