المتجر وضع اللحوم الفاخرة في حافظات بلاستيكية مربوطة بأجهزة تتبع
المتجر وضع اللحوم الفاخرة في حافظات بلاستيكية مربوطة بأجهزة تتبع7 NEWS

في خطوة غريبة.. متجر شهير يربط لحوما فاخرة بأجهزة تتبع "GPS" (فيديو)

قررت سلسلة متاجر شهيرة في أستراليا، ربط قطع اللحوم الفاخرة بأجهزة تتبع المواقع "GPS" داخل محلاتها.

وبحسب تقارير إعلامية فإن هذا الإجراء الذي اتخذته سلسلة "Drakes" يهدف إلى منع سرقة هذه اللحوم، في إجراء تحاول فيه الشركة من تقليل خسائرها السنوية نتيجة ذلك.

المتجر وضع اللحوم الفاخرة في حافظات بلاستيكية مربوطة بأجهزة تتبع
المتجر وضع اللحوم الفاخرة في حافظات بلاستيكية مربوطة بأجهزة تتبع7 NEWS

ووفق الإجراء الجديد ستوضع اللحوم الفاخرة في حافظات بلاستيكية شفافة مزودة بأجهزة "GPS" والتي تسمح بتتبع المنتج فور خروجه من المتجر في حال لم يتم بيعه.

وتقول السلسلة إنها تتكبد خسائر بـ 12 مليون دولار سنويًا جراء سرقة اللحوم الفاخرة من 67 متجرًا تملكها في أستراليا، بحسب موقع "NEWS 7".

وستقوم "Drakes" باعتماد الإجراء الجديد في عدد من المتاجر قبل تعميمه على جميع الفروع في حال أثبت نجاحه.

أستراليا

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