بزراعة "الدُخن".. زوار مطاعم السعودية على موعد مع أصناف غير معهودة

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يكون العام 2023 الجاري هو السنة الدولية للدُخن بهدف تعزيز الأمن الغذائي في العالم، نظراً لخصائصه الغذائية وقدرته على التكيف مع تغير المناخ وسهولة زراعته وتكلفته المحدودة.

وتخطط وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لإدراج أصناف المأكولات التي يدخل "الدُخن" في تحضيرها، إلى قوائم الطعام التي تقدمها المطاعم لزبائنها بهدف تشجيع زراعة ذلك النبات.

وقال وكيل الوزارة للزراعة، أحمد العيادة، إن وزارته تعمل على تسويق الدُخن من خلال المطاعم بالمملكة، خاصةً في مدينة الرياض التي تضم عدداً كبيراً من المطاعم، وبينها فروع لسلاسل عالمية.

وأضاف العيادة أن ذلك التوجه يجد دعماً من منظمة "الفاو"، و"قد يكون هناك مبادرة لتشجيع نقل هذه الثقافة لتحسين النمط الاستهلاكي".