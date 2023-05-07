"أقدم إنسان عاقل وأقدم حمض نووي بإفريقيا".. تقرير يسلط الضوء على إرث المغرب الأثري

نشرت مجلة “Science et Avenir – La recherche”، العلمية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا يسلط الضوء على إرث المغرب الأثري النادر على مستوى العالم.

التقرير المنشور في عدد المجلة الخاص بشهر مايو الجاري جاء بعنوان: “المغرب، متحف أثري في الهواء الطلق”، وتضمن مقابلة مع وزير الشباب والثقافة المغربي محمد المهدي بنسعيد الذي قال للمجلة إن تراث المغرب لعصور ما قبل التاريخ هو ملكٌ للبشرية جمعاء وليس المغرب فقط، بصرف النظر عن أصوله المغربية.

ولفت الوزير إلى أهم الاكتشافات الأثرية في المغرب ومنها بقايا أقدم إنسان عاقل في العالم وأقدم حمض نووي في إفريقيا، وأقدم مجوهرات لدى الجنس البشري، معتبرا أن الاكتشافات الأثرية تواصل تأكيد أهمية البعد العالمي لتراث المغرب في عصور ما قبل التاريخ.