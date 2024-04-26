بسبب شطيرة "برغر".. شاب يقتل صديقه في باكستان

في حادثة غريبة من نوعها، قتل شاب من باكستان صديقه بزعم قضمه "برغر" مخصص لصديقته.

ووفق قناة ARY News، فإن الحادث وقع في كراتشي يوم 8 فبراير/ شباط من هذا العام، حيث اندلع شجار بين المتهم وصديقه الضحية، بعد أن تناول الأخير من برغر صديقة المتهم.

ووفقا للتقارير، فإن الضحية يدعى علي كيريو، وهو نجل قاضي الجلسات، بينما يدعى المتهم دانيال، وهو نجل كبير مفتشي الشرطة.

وكان دانيال قد دعا صديقته شازية إلى مقر إقامته في يوم الجريمة. وكذلك دعا صديقه كيريو وشقيقه.

وطلب المتهم شطائر برغر لنفسه ولشازية لتناولها. لكن شجارا اندلع بعد أن قضم كيريو جزءا من البرغر المخصص لشازية، ما أثار غضب دانيال.

وسرعان ما احتدم الشجار، مما دفع بالمتهم إلى الاستيلاء على بندقية حارس وإطلاق النار على كيريو، الذي أصيب بجروح خطيرة، وسرعان ما تم إعلان وفاته في المستشفى.

وتم توجيه تهمة القتل لدانيال، الذي تم احتجازه لدى الشرطة في انتظار محاكمته أمام المحكمة.