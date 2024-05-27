نيكي ميناج تعتذر لمعجبيها وتكشف تفاصيل اعتقالها في أمستردام

وجّهت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج اعتذارًا لجمهورها خلال تجمعهم خارج فندقها في مانشستر، عن تأجيل عرضها الغنائي في Co-op Live Arena بسبب اعتقالها في أمستردام للاشتباه في حيازتها للمخدرات.

وتوجهت نيكي ميناج بكلمات مؤثرة إلى جمهورها عبر منصة إكس، مؤكدة حبها لهم وأسفها للحادثة التي وقعت.

وقالت نيكي "سأطلب محامين وليتولى الله الأمر من هنا أيضًا.. من فضلكم أرجو أن تقبلوا اعتذاري العميق والصادق. من المؤكد أنهم عرفوا بالضبط كيف يتسببون في أذيتي، ولكن هذا أيضًا سيمر".