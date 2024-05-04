وفاة بدر بن عبد المحسن تعود بقصائده المائة المغناة للواجهة

هيمن إعلان وفاة الشاعر والأمير السعودي، بدر بن عبد المحسن، اليوم السبت، على عالم الفن في المملكة والعالم العربي، حيث ارتبط اسم الراحل بنحو مائة أغنية كتب كلماتها لأشهر فناني وفنانات العرب.

وتفاعل كثير من محبي الشاعر الراحل، مع إعلان وفاته، عبر الاستماع للأغاني التي أحبوها أو نشر كلماتها أو مقاطع فيديو لها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضرت رائعة الفنان محمد عبده، "أبعتذر" بين أبرز الأغاني التي قدمها لجمهوره من كلمات الشاعر بدر بن عبدالمحسن، دون أن تغيب عن الاهتمام نحو 30 قصيدة أخرى غناها فنان العرب من أشعار مهندس الكلمات كما كان يطلق على الراحل.