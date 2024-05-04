وفاة بدر بن عبد المحسن تعود بقصائده المائة المغناة للواجهة
هيمن إعلان وفاة الشاعر والأمير السعودي، بدر بن عبد المحسن، اليوم السبت، على عالم الفن في المملكة والعالم العربي، حيث ارتبط اسم الراحل بنحو مائة أغنية كتب كلماتها لأشهر فناني وفنانات العرب.
وتفاعل كثير من محبي الشاعر الراحل، مع إعلان وفاته، عبر الاستماع للأغاني التي أحبوها أو نشر كلماتها أو مقاطع فيديو لها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
وحضرت رائعة الفنان محمد عبده، "أبعتذر" بين أبرز الأغاني التي قدمها لجمهوره من كلمات الشاعر بدر بن عبدالمحسن، دون أن تغيب عن الاهتمام نحو 30 قصيدة أخرى غناها فنان العرب من أشعار مهندس الكلمات كما كان يطلق على الراحل.
وكان لأغنية "زمان الصمت" مكانتها أيضاً في يوم وداع كاتبها، على الرغم من كونها من أقدم القصائد التي كتبها الشاعر بدر وغناها الراحل الكبير طلال مداح، من بين نحو 20 أغنية أخرى للراحل ابن عبدالمحسن.
واختار جمهور كبير من محبي كاظم الساهر، الاستماع لأغنيته الشهيرة "الجريدة" من بين عدة أغاني كتب كلماتها الراحل بدر بن عبدالمحسن.
وحضرت العديد من الأغاني في ذائقة المستمعين في يوم وفاة بدر بن عبدالمحسن الذي كتبها للفنانين عبادي الجوهر، وعبدالمجيد عبدالله، ونوال الكويتية، وعبدالله الرويشد، وخالد عبدالرحمن، وراشد الماجد، وأصالة، وصابر الرباعي، وماجد المهندس.
كما عادت أغنية "موال الشوق" للفنانة نجاة الصغيرة، لاهتمامات عشاق الأغاني القديمة، وهي القصيدة الوحيدة التي غنتها الفنانة المصرية الكبيرة من كلمات الشاعر الراحل بدر بن عبدالمحسن.
ولم تغب قصائد الراحل المغناة، ذات الطابع الوطني، عن اهتمامات محبيه الكثر في يوم رحيله، وفي مقدمتها "فوق هام السحب" التي قدمها الفنان محمد عبده، وتعد أبرز وأشهر قصيدة وطنية كتبها الراحل الذي توفي عن عمر 75 عاماً، بعد مسيرة فريدة مع الشعر.