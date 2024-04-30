حرقا قدميه بـ"الفحم".. القبض على سوري وزوجته لتعذيبهما طفله

وبحسب بيان وزارة الداخلية عبر حسابها في "فيسبوك"، فقد ذكر الطفل بعد تلقيه العلاج أن والده وزوجته قاما بضربه وتعذيبه وربطه داخل المنزل حتى تمكن من الهرب، وتم إسعافه من قبل شخص صادفة أثناء قيادته على الطريق.

وأقرّ الأب وزوجته في التحقيقات بقيامهما بتعذيب الطفل وشربه وحرق قدميه بالفحم، بحجة سوء سلوكه، فيما سيتم إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.