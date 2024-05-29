عراقيون يستدرجون "قاصرين".. فضيحة "تحرش" جديدة في لبنان

أحمد عبد

كشف مصدر في وزارة الخارجية العراقية أنه تلقى أنباءً عن اعتقال السلطات اللبنانية لأربعة عراقيين بتهم التحرش الجنسي بقاصرين، بعد استدراجهم وإغرائهم بالمال.

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "المعلومات الأولية التي تلقتها الخارجية تشير إلى تورط مجموعة من العراقيين كانوا استأجروا شقة وسط بيروت في عملية تحرش بالقاصرين، وان السلطات اللبنانية عدَّت ذلك عملية اغتصاب والتي يحاسب عليها القانون".

وأشار إلى أن "الخارجية وعبر سفارتها في لبنان ستتابع الموضوع مع السلطات اللبنانية لمعرفة ملابسات القضية وتفاصيلها".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن صاحب مبنى في شارع الحمرا ببيروت، أبلغ الأجهزة الأمنية اللبنانية بوجود ممارسات "غريبة" تحدث في الشقة التي كان أجرّها لمجموعة من العراقيين، وأنه لاحظ دخول عدد من القاصرين إلى الشقة، ما دفع الأجهزة الأمنية لمداهمة المكان وإلقاء القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية العراقية.