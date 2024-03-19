ورد الخال لـ"إرم نيوز": حزينة على وضع الدراما اللبنانية

تغيب الفنانة اللبنانية ورد الخال عن المشاركة بموسم دراما رمضان الجاري بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي من خلال دورها في مسلسل "للموت 3" وبعد عدة أعمال ناجحة أطلت بها خلال عدة مواسم سابقة حتى أصبحت ماركة مسجلة في الدراما اللبنانية.

"لست مهووسة بالحضور"

وأوضحت ورد أسباب غيابها هذا الموسم لـ"إرم نيوز" قائلة "الحضور بدراما رمضان لا يشكل هاجسًا بالنسبة لي وطوال مسيرتي الفنية أكون حاضرة بأعمال درامية سواء في رمضان أو خارجه بناء على النص الجيد والدور المختلف الذي يجذبني للمشاركة بالعمل بشكل عام".

وتابعت "ليس لدي هوس الحضور بدراما رمضان مثل غيري من الممثلات، فأنا أظهر بالأعمال التي أحبها سواء داخل أو خارج رمضان، لكن بكل تأكيد أحب المنافسة وأمر جيد الحضور بالأعمال الفنية دون الارتباط أو التقيد بالحضور خلال موسم معين".

"محبط ومزعج"

وأضافت ورد "من المعروف عني ومن خلال تجاربي ومسيرتي الفنية وأتحدث بمنتهى التواضع أن كل عمل فني أظهر فيه أترك من خلاله بصمة خاصة في التمثيل، فلا يستهويني على الإطلاق التواجد باي موسم درامي من أجل الحضور الفني وعدم الغياب، كما إن الأدوار المميزة التي تجذبني وتتناسب معي ومع طموحاتي الفنية الكبيرة والمسيرة الطويلة في التمثيل رغم أنني أتعامل بروح الهاوية وأنظر لنفسي وكأنني بأول الطريق، لكن الأعمال والأدوار التي ترضيني قليلة للغاية وشبه معدومة، وهذا الشيء محبط ومزعج للغاية ويخلق نوعا من الاحباط الفني لأي فنان مع قلة ما هو جيد خصوصًا أنني أعطي حياتي لما أحب وهو التمثيل".