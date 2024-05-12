شابة تصارع ثعبانا اقتحم حفل زفاف شقيقتها (فيديو)

وأمسكت إيريكا الثعبان بيدها، ووضعته بعيدًا عن الحفل في حديقة مجاورة، وحرصت بأن تمسك في يدها الأخرى فستانها حتى لا تتعثر به أثناء أداء مهمتها.

ونال المقطع المصور أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي، إذ صرخ أحدهم قائلًا "هذه الفتاة لا تخشى شيئًا".

يذكر أن سكان ولاية أريزونا الأمريكية يشهدون ما بين 150 إلى 350 لدغة ثعبان سنويًا، خاصة في أيام الصيف، حيث تنتشر أنواع كثيرة من الأفاعي أبرزها أفعى الجرس ذات الظهر الماسي السامة، وأفعى الجرس ذات الذيل الأسود.