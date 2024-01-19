أشهر محارب سعودي للسرطان يواجه استفحال المرض بالشعر

يستعد الأكاديمي السعودي المعروف، حمد بن جروان، الذي يعد من أشهر محاربي مرض السرطان في المملكة، للظهور أمام جمهور كبير من المتعاطفين معه والمعجبين بشعره، في تحدٍ جديد للمرض وبأول إطلالة له هذا العام.

وللشاب جمهور كبير في المملكة وخارجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بصفته ملهما لكثيرين في مقاومة المرض، أو لكونه شاعرا له الكثير من القصائد التي تجد معجبين كثرا أيضاً.

ويستضيف بودكاست "جزل"، وهو برنامج حواري جديد يمكن الاستماع له وحتى مشاهدته عبر تطبيقات البودكاست، في الجزء الجديد منه، والمرتقب خلال الفترة القصيرة المقبلة، بن جروان بصفته شاعراً لا مريضاً.