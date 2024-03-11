"العرقسوس".. حكاية أشهر المشروبات المصرية على مائدة رمضان

ويعتبر "العرقسوس" من أقدم المشروبات لدى المصريين، إذ أثبتت الدراسات أنه كان موجودًا في عصر الفراعنة، إذ وجِدت رسومات تدل على أن النبات المصنوع منه المشروب كان موجودًا في العصر القديم، واستخدمه الأطباء في علاج عدة أمراض، وكانوا يجعلون منهم شرابًا للملوك.

ما هو العرقسوس؟

"العرقسوس" أو "نبات السوس" كما ذكر العديد من كتب التاريخ، هو نبات عشبي معمر ينبت في كثير من بقاع العالم، مثل: سوريا ومصر وآسيا الصغرى وأواسط آسيا وأوروبا، ويستخلص من جذوره مادة "العرقسوس"، وهي أكثر حلاوة من السكر العادي ويمكن مضغها، كما إنها تضاف لبعض المشروبات، مثل: المواد الغازية، وغيرها.

فوائد طبية

وللعرقسوس فوائد طبية جمة، واستخدمه المصريون القدماء للتداوي من عدة أمراض، وكان ينادي عليه البائع قديمًا بالقول: "شفا وخمير يا عرقسوس" لِما له من تأثير شافٍ للعديد من أمراض الجهاز الهضمي، مثل: علاج حالات قرحة المعدة، وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن العرقسوس يحتوي على مادة الجلسرهيزين التي يُشتقُّ منها مادة كاربن أوكسالون التي تساعد علي التئام قرحة المعدة والأمعاء.