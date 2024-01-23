وفاة دكستر كينغ الابن الأصغر لمارتن لوثر كينغ

أعلن مركز كينغ في أتلانتا أن دكستر سكوت كينغ، الابن الأصغر لزعيم الحقوق المدنية الراحل مارتن لوثر كينغ وكوريتا سكوت كينج، توفي الاثنين بسرطان البروستاتا عن عمر ناهز 62 عاما.

وقالت زوجته، ليا ويبر كينغ، إنه وافته المنية أثناء نومه في منزله في ماليبو بكاليفورنيا.

وأضافت "لقد بذل كل ما في وسعه وحارب هذا المرض الرهيب حتى النهاية. لقد واجه هذه المحنة بشجاعة وقوة مثلما كان يفعل مع كل التحديات التي قابلها في حياته".

ولد ديكستر كينغ في أتلانتا في 30 يناير كانون الثاني عام 1961، وتمت تسميته على اسم كنيسة ديكستر أفينيو المعمدانية في مونتجمري، في ألاباما التي خدم فيها والده كقسيس لأول مرة.

كان عمره سبع سنوات عندما اغتيل والده في مدينة ممفيس بولاية تينيسي عام 1968.