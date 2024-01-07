"كحول مغشوشة" تودي بحياة 4 أشخاص في تونس

تسببت مادة كحولية مغشوشة تحتوي على مواد سامة في وفاة 4 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين بالتسمم، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول في تونس.

وقال فتحي البكوش المتحدث الرسمي باسم محكمة مدنين، إن الحادثة وما أسفرت عنه جاءت نتيجة "تناول كحول تحتوي مواد سامة".

وأضاف البكوش أنه تم فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف الشخص الذي زوّد المصابين بهذه المادة، بانتظار صدور تحاليل المخابر.

وغادر غالبية المصابين المستشفى، بينما تم نقل حالات إلى مستشفى في العاصمة تونس، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتتكرر في تونس حالات التسمم جرّاء استهلاك الكحول المغشوش، وتتسبب غالباً بموت من يتناولها.

وفي العام 2021، وفي حادثة مشابهة، أعلنت السلطات الصحية التونسية وفاة خمسة أشخاص وإسعاف 25 آخرين، مرجحة أن يكون السبب التسمم الناتج عن استهلاك مادة كحولية في محافظة القصرين، وسط غرب البلاد.

وفي أيّار/مايو 2020، أصيب 39 شخصاً بتسمم بعد استهلاك كحول الميثانول، وتم إحصاء 6 وفيات في منطقة حاجب العيون بمدينة القيروان، وسط البلاد.

ويلجأ البعض في الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية من البلاد، حيث ترتفع نسب الفقر والبطالة، إلى شراء واستهلاك المواد الكحولية بطريقة غير قانونية نظراً لانخفاض ثمنها.