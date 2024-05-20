حقيقة وفاة الفنان السعودي سعد خضر

والفنان سعد خضر من مواليد العام 1946 في مكة المكرمة، وله العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، بما في ذلك تأليفه وإنتاجه لفيلم "موعد مع المجهول" العام 1980، وهو أول فيلم روائي طويل.

وعمل منذ ستينيات القرن الماضي في الإذاعة والتلفزيون، وقدّم العديد من البرامج والمسلسلات برفقة نجوم ذلك الزمن.

وظهر خضر في أبريل/نيسان الماضي، في مقابلة تلفزيونية، بعد غياب طويل عن الساحة الإعلامية، وشكا من الخذلان الذي تعرض له من قبل المنتجين والمؤسسات المسؤولة عن السينما، بعد مسيرته الفنية التي تمتد نحو 6 عقود، كان خلالها ممثلاً ومخرجًا ومنتجًا لا يزال يرغب بالعمل وهو بعمر 77 عامًا الآن.