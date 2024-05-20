حقيقة وفاة الفنان السعودي سعد خضر
نفى فنانون ومقربون من الفنان السعودي المخضرم، سعد خضر، وفاته، بعد شائعة غزت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، وتداولها كثير من المدونين.
وقال الفنان السعودي الشاب، وائل الحربي، إن إعلان وفاة مواطنه، الفنان سعد خضر، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، غير صحيح، وكتب عبر موقع "إكس" موضحاً: "الأستاذ سعد يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد".
ونفى المدون السعودي، ماجد القحطاني، شائعة وفاة الفنان سعد خضر، وقال منتقداً من أنشأ الوسم "#وفاه_الفنان_سعد_خضر" الذي انتشر في موقع إكس"، اليوم الإثنين: "موتوا الرجال وعاده حي ‼️ والله المستعان على ما تصفون".
والفنان سعد خضر من مواليد العام 1946 في مكة المكرمة، وله العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية، بما في ذلك تأليفه وإنتاجه لفيلم "موعد مع المجهول" العام 1980، وهو أول فيلم روائي طويل.
وعمل منذ ستينيات القرن الماضي في الإذاعة والتلفزيون، وقدّم العديد من البرامج والمسلسلات برفقة نجوم ذلك الزمن.
وظهر خضر في أبريل/نيسان الماضي، في مقابلة تلفزيونية، بعد غياب طويل عن الساحة الإعلامية، وشكا من الخذلان الذي تعرض له من قبل المنتجين والمؤسسات المسؤولة عن السينما، بعد مسيرته الفنية التي تمتد نحو 6 عقود، كان خلالها ممثلاً ومخرجًا ومنتجًا لا يزال يرغب بالعمل وهو بعمر 77 عامًا الآن.