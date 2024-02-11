أزمة بين نقابة الممثلين اللبنانية وصديق صلاح تيزاني بسبب "فاتورة"
اندلعت أزمة بين الدكتور حسين الهواري صديق الفنان اللبناني صلاح تيزاني ونقابة الممثلين اللبنانية، بسبب منشور كتبه الأول أعلن خلاله خروج "أبو سليم" من المستشفى، موجهًا الشكر لكل من ساهم في دفع الفاتورة؛ التصرف الذي رفضته النقابة.
وكتب الهواري عبر حسابه على فيسبوك تعليقًا على صورة نشرها برفقة "أبو سليم": "أوجّه شكري الكبير من القلب إلى إدارة وأطباء مستشفى رزق وكل من أسهم في دفع فاتورة المستشفى".
من جانبه، علَّق نعمة بدوي رئيس نقابة الممثلين اللبنانية على تصريح الهواري، مشيرًا إلى أن فاتورة المستشفى تكفَّل بها رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة، ولم يدفعها أحد آخر كما قيل.
وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "الوضع المالي للجميع هنا بلبنان سواء أكانوا فنانين أم نقابات لا يخفى على أحد، الجميع يمر بضائقة مالية وليس أبو سليم فقط، ولكن بالطبع المستشفى يستحق الشكر على الاستقبال الراقي والرعاية الفائقة التي قدموها، ونحن كنقابة نتوجه بالشكر له".
وأشار نقيب الممثلين إلى أن النقابة ستصدر بيانًا صحفيًّا باسم العائلة والنقابة، تشكر خلاله من يستحق الشكر، لافتًا إلى أن الفنان صلاح تيزاني سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا خلال أيام بعد تعافيه نهائيًّا سيشكر خلاله من يستحق .
ولفت نعمة بدوي "الدكتور حسين الهواري هو طبيب لديه مختبر للأسنان، وليس طبيبًا معالجًا له، هو فقط صديقه وكان يزوره وكتب هذا البيان، الكل أصبح يصدر بيانات، وأي شخص يَعوده، يتصور معه وينشر الصور إن كان فؤاد حسن الزغلول أو غيره، على كل حال هذا يندرج تحت تعبير (ومن الحب ما قتل)".
وتابع "حتى نكون منصفين لا بدَّ من تقديم الشكر لِمن يستحق الشكر للتفريق بينهم وبين المتطفلين، كل شخص يذهب لِيَعوده يقوم بنشر صوره معه وإصدار بيان، هو ذهب للاطمئنان عليه، فلماذا يصدر بيانًا عنه؟".
يذكر أن الفنان صلاح تيزاني غادر المستشفى أمس السبت، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا، وتسببت في دخوله الرعاية المركزة لعدة أيام.