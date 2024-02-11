أزمة بين نقابة الممثلين اللبنانية وصديق صلاح تيزاني بسبب "فاتورة"

وأضاف بدوي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "الوضع المالي للجميع هنا بلبنان سواء أكانوا فنانين أم نقابات لا يخفى على أحد، الجميع يمر بضائقة مالية وليس أبو سليم فقط، ولكن بالطبع المستشفى يستحق الشكر على الاستقبال الراقي والرعاية الفائقة التي قدموها، ونحن كنقابة نتوجه بالشكر له".

وأشار نقيب الممثلين إلى أن النقابة ستصدر بيانًا صحفيًّا باسم العائلة والنقابة، تشكر خلاله من يستحق الشكر، لافتًا إلى أن الفنان صلاح تيزاني سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا خلال أيام بعد تعافيه نهائيًّا سيشكر خلاله من يستحق .

ولفت نعمة بدوي "الدكتور حسين الهواري هو طبيب لديه مختبر للأسنان، وليس طبيبًا معالجًا له، هو فقط صديقه وكان يزوره وكتب هذا البيان، الكل أصبح يصدر بيانات، وأي شخص يَعوده، يتصور معه وينشر الصور إن كان فؤاد حسن الزغلول أو غيره، على كل حال هذا يندرج تحت تعبير (ومن الحب ما قتل)".

وتابع "حتى نكون منصفين لا بدَّ من تقديم الشكر لِمن يستحق الشكر للتفريق بينهم وبين المتطفلين، كل شخص يذهب لِيَعوده يقوم بنشر صوره معه وإصدار بيان، هو ذهب للاطمئنان عليه، فلماذا يصدر بيانًا عنه؟".

يذكر أن الفنان صلاح تيزاني غادر المستشفى أمس السبت، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا، وتسببت في دخوله الرعاية المركزة لعدة أيام.