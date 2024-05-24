قصة الكويتي بدر المطيري المؤثرة تتحول لمسلسل وتثير مطالب بتعديل القوانين‎

أثارت مقابلة حديثة مع الكاتب الكويتي بدر المطيري، تداعيات كثيرة بعد أيام قليلة من نشرها، حيث ستتحول قصته المؤثرة في السجن، إلى مسلسل تلفزيوني، وسط مطالب بتعديل في القوانين، بينما تتوالى ردود الفعل المتعاطفة معه.

وشاهد الملايين قصة المطيري، التي رواها على مدى ست ساعات تقريبًا في مقابلة فيديو، بدءًا من دخول السجن وما سبقها من أحداث، وحتى خروجه بريئًا بعد أن اتضح أن شخصًا آخر قد انتحل هويته، بينما لا يزال يواجه آثار تلك القضية الغريبة حتى الآن.

ورغم أن المطيري قد وثّق قصته في رواية "أعوام الظلام" قبل سنوات، إلا أن سرده المؤثر في مقابلة جديدة، لما عاشه في تلك التجربة، أثار ردود فعل وتداعيات كثيرة، بينها تحويل تلك القصة لمسلسل تلفزيوني.

فقد أعلنت منصة "شاشا"، لإنتاج وعرض الأعمال الفنية، أنها حصلت على حقوق قصة المطيري، لتحويلها إلى مسلسل درامي تحت اسم "أعوام الظلام"، لافتة إلى أن "التصوير يبدأ نهاية العام"، دون أن تحدد موعدا محددا.

كما دعا عدة محامين كويتيين أن تكون قصة المطيري وما تعرّض له من دون ذنب، سببًا ليتم تعديل القوانين المحلية لضمان عدم تكرار ما واجهه المطيري.

وقال المحامي الكويتي، نافع المطيري، في تعليق على قصة مواطنه بدر: "مع وجوب التعاطف مع #الكاتب_بدر_المطيري لما أصابه من ظلم وبهتان، إلا أن المجتمع يَدين له بفضل الكشف عن ترهل القوانين والتشريعات المعمول فيها، ووجود خلل في الإجراءات التي أدت إلى سلبه حريته، وهذا ثمن باهض جدا يستحق أن تراجع التشريعات من أجله حتى لا تنتج بدرا آخر".