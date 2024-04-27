"تلال المخطئات".. ما قصة المدافن السرية للنساء في العراق؟ (فيديو إرم)

هنا في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وتحديداً في شرقي مدينة الناصرية، مركز المحافظة، توجد مدافن سرية للنساء تعرف باسم تلال المخطئات، ممن يُقتلن بما يعرف بغسل العار أو جريمة الشرف.

هذه المدافن شبه مهملة وبعيدة عن الأنظار، والسبب في اعتقاد البعض أن المرأة المقتولة لا تستحق الدفن في مقبرة وادي السلام في النجف، حيث اعتاد سكان جنوبي العراق الدفن فيها.