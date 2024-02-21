5 صور من السعودية تحصد جوائز بعشرات آلاف الدولارات

حصل 5 مصورين سعوديين، على جوائز مادية قيّمة، خلال مشاركتهم بصور فوتوغرافية بمعرض يقام حالياً في مدينة جدة غرب المملكة.

وتعكس الصور الفائزة الحياة في الأحساء الواقعة في المنطقة الشرقية بالسعودية، موطن النخيل الأكبر في المملكة، وواجهتها على الخليج العربي.

وحصل كل فنان على جائزة نقدية بقيمة 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار)، مع 20 ألف ريال إضافية على شكل قسائم شرائية.