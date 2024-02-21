5 صور من السعودية تحصد جوائز بعشرات آلاف الدولارات
حصل 5 مصورين سعوديين، على جوائز مادية قيّمة، خلال مشاركتهم بصور فوتوغرافية بمعرض يقام حالياً في مدينة جدة غرب المملكة.
وتعكس الصور الفائزة الحياة في الأحساء الواقعة في المنطقة الشرقية بالسعودية، موطن النخيل الأكبر في المملكة، وواجهتها على الخليج العربي.
وحصل كل فنان على جائزة نقدية بقيمة 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار)، مع 20 ألف ريال إضافية على شكل قسائم شرائية.
صورة تحمل عنوان "أنا من هالأرض" للمصور عبدالله الشيخ، وتمثل ارتباط مزارعي الأحساء بالنخيل.
صورة المرأة القطيفية للمصورة آمنة إبراهيم الحايك.
صورة توثق علاقة فنان سعودي مسن يدعى إبراهيم الميلاد، بالألوان، وقد التقطها المصور نذير العسيف.
صورة بعنوان "السيمفونية السعودية" للمصور محمد جريبي.
صورة لأحد الينابيع الجوفية في الأحساء للمصور زهير الطريفي.
وأعلنت هيئة الفنون البصرية، قبل يومين، الصور الفائزة بجائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي في نسختها الثانية تحت شعار "حكايات نرويها"، بينما يستمر عرض الصور في معرض "الحسا حسانا" بحي جميل بجدة من 11 فبراير/شباط الجاري إلى 2 مارس/آذار المقبل، بمشاركة مصورين عالميين.