صالة عرض الصور في جدة
صالة عرض الصور في جدة واس

5 صور من السعودية تحصد جوائز بعشرات آلاف الدولارات

حصل 5 مصورين سعوديين، على جوائز مادية قيّمة، خلال مشاركتهم بصور فوتوغرافية بمعرض يقام حالياً في مدينة جدة غرب المملكة.

وتعكس الصور الفائزة الحياة في الأحساء الواقعة في المنطقة الشرقية بالسعودية، موطن النخيل الأكبر في المملكة، وواجهتها على الخليج العربي.

وحصل كل فنان على جائزة نقدية بقيمة 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار)، مع 20 ألف ريال إضافية على شكل قسائم شرائية.

صورة تحمل عنوان "أنا من هالأرض" للمصور عبدالله الشيخ، وتمثل ارتباط مزارعي الأحساء بالنخيل.

مزارع نخيل في الأحساء
مزارع نخيل في الأحساء جائزة المملكة الفوتوغرافية

صورة المرأة القطيفية للمصورة آمنة إبراهيم الحايك.

المرأة القطيفية
المرأة القطيفيةجائزة المملكة الفوتوغرافية

صورة توثق علاقة فنان سعودي مسن يدعى إبراهيم الميلاد، بالألوان، وقد التقطها المصور نذير العسيف.

إبراهيم الميلاد
إبراهيم الميلادجائزة المملكة الفوتوغرافية

صورة بعنوان "السيمفونية السعودية" للمصور محمد جريبي.

السيمفونية السعودية
السيمفونية السعوديةجائزة المملكة الفوتوغرافية

صورة لأحد الينابيع الجوفية في الأحساء للمصور زهير الطريفي.

ينبوع جوفي في الأحساء
ينبوع جوفي في الأحساءجائزة المملكة الفوتوغرافية

وأعلنت هيئة الفنون البصرية، قبل يومين، الصور الفائزة بجائزة المملكة للتصوير الفوتوغرافي في نسختها الثانية تحت شعار "حكايات نرويها"، بينما يستمر عرض الصور في معرض "الحسا حسانا" بحي جميل بجدة من 11 فبراير/شباط الجاري إلى 2 مارس/آذار المقبل، بمشاركة مصورين عالميين.

الحسا حسانا
الحسا حسانامتداولة
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