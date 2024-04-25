غادة إبراهيم: ألفِتُ الأنظار دون الحاجة لارتداء أزياء مثيرة

قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إنها كلما تواجدت في مناسبة عامة أو مشت على السجادة الحمراء لفتت الأنظار بقوة دون الحاجة إلى ارتداء ملابس مثيرة.

وأوضحت غادة أنها لا تتعمد إثارة الجدل، ولكنها تملك من الكاريزما الطبيعية والحضور ما يجعل كثيرين يغارون منها، ويتعمدون مضايقتها خصوصًا حين يكونون أكثر نجومية وشهرة منها.

وأشارت الفنانة المصرية في مداخلة مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل إلى أن الوسط الفني مليء بالمشكلات والأزمات والتنمر، لكن هناك مَن ينهي خلافاته بهدوء، وثمَّة مَن يخرجها إلى دائرة الإعلام والمانشيتات لخلق ضجة.

وأوضحت أنها ترى نفسها "جذابة " وليست بالضرورة "جميلة" لأن الجمال نسبي ومتغير بتغير المراحل العمرية لكن الجاذبية باقية، مشيرة إلى أنها حين تعرَّضت للخيانة الزوجية لم تخش التصريح بذلك، لأن العيب من الزوج الخائن والمشكلات النفسية أو النقص الذي يعاني منه وليس من الزوجة.

وقالت الفنانة المصرية، إن مكالمة المنتج أحمد السبكي أعادتها إلى السينما بعد سنوات، لتشارك مع هشام ماجد وهنا الزاهد بشخصيتها واسمها الحقيقيين في فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة " الذي يعرض حاليًّا، مؤكدة أن سنوات غيابها الطويلة عن الوسط الفني جاءت بسبب تفضيلها بيتَها وزوجَها على الفن.