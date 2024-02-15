بعد الجدل الواسع.. الآثار المصرية تتراجع عن مشروع "تبليط الهرم"

قررت وزارة الآثار المصرية وقف مشروع تبطين هرم "منكاورع"، بعد الجدل الذي أثاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب كثيرون عن مخاوفهم من الإضرار بالقيمة التاريخية والأثرية له.

وكانت وزارة الآثار والسياحة المصرية قد أمرت بتشكيل لجنة مؤلفة من متخصصي الآثار المصريين والأجانب لمراجعة مشروع ترميم الهرم الأصغر بين أهرامات الجيزة، بعدما أثار المشروع، الذي عُرف على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"تبليط الهرم"، جدلاً واسعًا بين مواطنين وخبراء.

وتسلم وزير الآثار المصري أحمد عيسى التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والمكلفة بالاطلاع على المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار، ووفد جامعة واسيدا اليابانية المقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منقرع بمنطقة آثار الهرم.