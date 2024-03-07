اكتشاف أقدم مجرة ​​"ميتة" في تاريخ الكون

اكتشف علماء الفلك، باستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، أقدم مجرة "ميتة" في تاريخ الكون، لكنهم لم يستطيعوا تفسير سبب تحولها المبكّر إلى جثة كونية، توقفت بشكل مفاجئ وغامض عن تكوين النجوم، عندما كان عمر الكون 700 مليون سنة.

وتشير ورقة بحثية نشرتها مجلة "نيتشر"، إلى أن هذه المجرة التي تحمل اسم JADES-GS-z7- 01-QU توفر لعلماء الفلك رؤية جديدة مبدئية للأسس التي تطورت فيها المجرات في بدايات الكون، وأسباب توقفها وموتها.

وتحتاج المجرات إلى إمدادات غنية من الغاز لتكوين نجوم جديدة، حيث كان الكون المبكر بمثابة "بوفيه مفتوح" لكل ما يمكنك تناوله، بحسب ما أكده توبياس لوزر، المؤلف الرئيسي للدراسة، والباحث في معهد "كافلي" لعلم الكونيات بجامعة "كامبريدج".

وأضاف "يبدو أن كل شيء كان يحدث بشكل أسرع وأكثر دراماتيكية في الفترة المبكرة من عمر الكون، ويشمل ذلك انتقال المجرات من مرحلة تكوين النجوم إلى مرحلة السبات أو الخمول".