قتلى وجرحى إثر انهيار سور المدينة العتيقة بالقيروان
لقي 3 عمّال مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، جرّاء انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بمحافظة القيروان وسط تونس، وذلك أثناء القيام بأعمال ترميم السور.
وتعاملت كوادر الإسعاف والإنقاذ التي وصلت مع الحادث، وقامت بانتشال الجثث، ونقلت المصابين إلى المستشفى، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني التونسي، العميد معز تريعة، لـ"إرم نيوز"، أن وحدات الدفاع المدني تواصل عملية البحث عن طِفلَين تحت الأنقاض، إذ أبلغ شاهد عيان عن وجودهما قرب السّور أثناء الحادثة.
وخلّف انهيار السّور البالغ طوله حوالي 30 مترا وارتفاعه 6 أمتار بالقرب من باب الجلّادين (أحد أبواب السور الثمانية)، أضرارا مادية جسيمة وحالة من الهلع في صفوف المواطنين.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن وزيرة الشؤون الثقافية التونسية ستزور مكان الحادثة بمحافظة القيروان للاطلاع والوقوف على أسباب الانهيار والاطمئنان على سلامة المصابين.
وجرى تشييد سور القيروان سنة 144 هجري/762 ميلادي، وهو من أهم المعالم التاريخية في تونس، حيث يشهد عمليات ترميم وتهيئة دورية، وهو مصنّف ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو.