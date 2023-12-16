قتلى وجرحى إثر انهيار سور المدينة العتيقة بالقيروان

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني التونسي، العميد معز تريعة، لـ"إرم نيوز"، أن وحدات الدفاع المدني تواصل عملية البحث عن طِفلَين تحت الأنقاض، إذ أبلغ شاهد عيان عن وجودهما قرب السّور أثناء الحادثة.

وخلّف انهيار السّور البالغ طوله حوالي 30 مترا وارتفاعه 6 أمتار بالقرب من باب الجلّادين (أحد أبواب السور الثمانية)، أضرارا مادية جسيمة وحالة من الهلع في صفوف المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن وزيرة الشؤون الثقافية التونسية ستزور مكان الحادثة بمحافظة القيروان للاطلاع والوقوف على أسباب الانهيار والاطمئنان على سلامة المصابين.