حفاوة جزائرية كبيرة بالفنان السوري سامر المصري في مهرجان عنابة (فيديو)
لقي الفنان السوري، سامر المصري، ترحيبًا خاصًا وكبيرًا جدًا من الجمهور الجزائري في عنابة، مساء الأربعاء، خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، بعد انقطاع دام 6 سنوات.
وشارك سامر المصري، حفاوة الاستقبال وتفاعل الجمهور الجزائري مع وصوله، عبر حسابه الخاص على منصة "إنستغرام"، وكتب معلقًا: "لقاء حار بيني وبين الجمهور الجزائري الحبيب".
كما ظهر الفنان، الشهير بدوره "أبو شهاب"، في فيديو مميز من العشاء الذي أُقيم بعد الحفل على شرف ضيوف مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، حيث قام بالرقص على أنغام جزائرية وسط ترحيب خاص لسامر من مايسترو الفرقة الغنائية الجزائرية.
وعبر الفنان السوري، سامر المصري، في تصريحات للصحافة، عن محبته الكبيرة الجمهور الجزائري الذواق للفن، معربًا عن سعادته لوجوده في عنابة وفي الجزائر عمومًا.
وقال سامر المصري: "سعيد جدًا بهذا اللقاء والحفاوة من الجمهور الجزائري العظيم"، مضيفًا أنه إحساس جميل جدًا بعد غياب أكثر من 10 سنوات عن زيارته للجزائر.
وأبرز الفنان السوري، أن علاقته مع الجمهور الجزائري قديمة جدًا منذ بداياته تقريبًا، إذ كان للجزائر نصيب في أعماله الفنية، خاصة أن أول أعماله كان له علاقة بالجزائر، وهو المسلسل الدرامي السوري التاريخي "تمر حنة".
وأضاف سامر المصري، أنه شارك في مجموعة تجارب تلفزيونية مع ممثلين جزائريين، وفخور جدًا أنه أدى دور الأمير عبد القادر الجزائري في مسلسل "عذراء الجبل".
وأكد الفنان السوري، سامر المصري، أن السينما الجزائرية متميزة، وتركت بصمة مهمة في العالم العربي والعالم، معتبرًا أن مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي من المهرجانات المهمة.
ولفت إلى أنّ مثل هذه المهرجانات مهمة من أجل نضج السينما وتلاقح الأفكار مع جنسيات مختلفة وبناء مشاريع جديدة بشراكات مع دول ثانية.
وتتواصل في عنابة شرق الجزائر، فعاليات الدورة 4 من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي إلى غاية 30 أبريل/نيسان الجاري، إذ يتنافس خلالها 46 فيلمًا ضمن 3 مسابقات على جائزة الغزال الذهبي، في حين تعرض بعض الأفلام ضمن برامج وأنشطة موازية.