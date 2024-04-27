حفاوة جزائرية كبيرة بالفنان السوري سامر المصري في مهرجان عنابة (فيديو)

لقي الفنان السوري، سامر المصري، ترحيبًا خاصًا وكبيرًا جدًا من الجمهور الجزائري في عنابة، مساء الأربعاء، خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، بعد انقطاع دام 6 سنوات.

وشارك سامر المصري، حفاوة الاستقبال وتفاعل الجمهور الجزائري مع وصوله، عبر حسابه الخاص على منصة "إنستغرام"، وكتب معلقًا: "لقاء حار بيني وبين الجمهور الجزائري الحبيب".

كما ظهر الفنان، الشهير بدوره "أبو شهاب"، في فيديو مميز من العشاء الذي أُقيم بعد الحفل على شرف ضيوف مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، حيث قام بالرقص على أنغام جزائرية وسط ترحيب خاص لسامر من مايسترو الفرقة الغنائية الجزائرية.