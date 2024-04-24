داوود الشريان يكشف عن قصة طريفة جمعته قبل سنوات بالعاهل السعودي في المستشفى

كشف الإعلامي السعودي البارز، داوود الشريان، اليوم الأربعاء، عن قصة طريفة جمعته قبل سنوات بالملك سلمان في المستشفى، حيث اعتاد العاهل السعودي تفقد المرضى في المستشفيات.

وقال الشريان في قصته التي نشرها عبر حسابه في "إكس": "قبل سنوات كنت أرقد في المستشفى، وفوجئت بالملك سلمان يفتح الباب، ومعه مدير المستشفى. اطمئن علي، وكان ابني محمد يرافقني، وسأله عن دراسته، ومازحه".

وتابع الشريان: "لكنه (الملك) أحس أنى في حال ضيق، فتبسم، وقال لي، كنت قلقا أن عندك مشكلة في لسانك، لكن الحمد لله الأطباء طمأنوني، أن لسانك طيب، وضحك الملك سلمان، وضحكنا جميعا، فتبدل حالي".

وأورد الكاتب والمقدم التلفزيوني والإذاعي المعروف، تلك القصة، بالتزامن مع إعلان الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، دخول العاهل السعودي إلى "مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات".

وقال الشريان في تغريدته: "عُرف عن الملك سلمان التواصل مع الموطنين في جميع أحوالهم. ومن أبرز وصله بالناس زيارة المرضى. يتصل بالمسؤولين عن المستشفيات أسبوعياً، ويسألهم عن المنومين عندهم. يزورهم، ويطمئن عليهم، ويسأل الأطباء عن وضعهم الصحي، ويدخل عليهم السرور، فضلا عن أن زيارته تأخذ طابعا بسيطا، بمرافقة مسؤول المستشفى".

ودعا الشريان للملك بالشفاء مثل عدد كبير من السعوديين الذين تفاعلوا مع إعلان دخوله للمستشفى بسيل من عبارات الدعاء والتمنيات بالشفاء العاجل.