ملابسات وفاة المتحول جنسياً "جوجو دعارة" في سجن عراقي

كشف مصدر في وزارة العدل العراقية، الاثنين، ملابسات وتفاصيل وفاة الشاب العراقي المتحول جنسياً عبدالله عبدالأمير داخل أحد سجون العاصمة بغداد.

وقال أحمد لعيبي المتحدث باسم الوزارة إن عبدالأمير "سقط مغشياً عليه عند باب قسم الشرطة أثناء تسليمه للنظر في قضية جديدة، بخلاف الأولى المسجون بسببها 15 عاماً"، وفقاً لوكالة "شفق نيوز".

وأضاف أنه "تم نقله مباشرة إلى المركز الصحي، ليتبين وفاته، وبعدها تم اتخاذ الإجراءات الأصولية وإرساله للطلب العدلي لإجراء عملية التشريح لتبيان سبب الوفاة".

ونوه إلى أن "أي حديث عن سبب الوفاة سابق لأوانه بخاصة الإشارة لتعاطيه كميات من مواد مخدرة أودت بحياته"، لافتاً إلى أن "المعطيات الأولية لوفاته قد تكون تعرضه لسكتة قلبية".