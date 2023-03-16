إنجاز بيطري.. زرع عدسات داخل عيون 6 بطاريق في سنغافورة
خضعت مجموعة من طيور البطريق المسنّة التي تعاني من إعتام عدسة العين، لعمليات جراحية ناجحة لزراعة عدسات جديدة مصنوعة خصيصًا في محمية للحياة البرية في سنغافورة.
ووُصف هذا الإجراء الذي يُعتقد أنه الأول في العالم على طيور البطريق، بأنه حدث بارز في الطب البيطري، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وخضعت ستة من الطيور المسنة لعملية جراحية رائدة وتعافت تمامًا منذ ذلك الحين، ومن بينها ثلاثة من طيور البطريق من نوع "الكينج" التي تبلغ من العمر 20 عامًا أو أكثر، وتم استبدال عدسات العين بزرع عدسة اصطناعية داخل العين.
بالإضافة لذلك، خضعت ثلاثة من طيور البطريق من نوع "همبولت" لعملية جراحية، لمساعدتها على تحسين بصرها وتحسين نوعية حياتها.
يُشار إلى أن إعتام عدسة العين يتسبب في ظهور مناطق غائمة في العين تعيق الرؤية، وهي حالة تكون شائعة مع تقدم العمر عند البشر والحيوانات على حد سواء.
ومن جانبها، قالت الدكتورة غلاديس بو، أخصائية طب العيون البيطري، إن نجاح مثل هذه العمليات الجراحية يمثل علامة فارقة في الطب البيطري.
وأضافت أنه بالرغم من أن زرع العدسات داخل العين جراحة شائعة لدى البشر وبعض الثديات الأخرى، إلا أنه من المحتمل أنها المرة الأولى التي يتم استخدامها بنجاح على طيور البطريق.
يشار إلى أن طيور بطريق "الكينج" تمتلك عيونا كبيرة ومستقرة، بما يكفي لتثبيت العدسات المخصصة في مكانها، ولكن هذا الإجراء الدقيق يصعب تطبيقه على طيور البطريق بسبب الجفن الثالث، وتم تصميم هذه الطبقة لحماية عيونها تحت الماء، ويمكن أن تنغلق هذه الطبقة أثناء الجراحة.
وكان قد تم تشخيص هذه الطيور بإعتام عدسة العين بعد فحصها في آب أغسطس 2022.
وقالت الدكتورة إيلين رسيدي، الطبيبة البيطرية في منظمة "مانداي ويلدلايف جروب": "لقد لاحظنا الضبابية في عدسات العين، وكانت تتحرك كما لو كانت تواجه صعوبة في رؤية الأشياء أمامها".
وأضافت: "بالتعاون مع فريق رعاية الحيوانات، اخترنا هذا الإجراء لتعزيز رفاهيتها والمساعدة في الانتقال إلى منزلها الجديد"، مشيرة إلى أنه منذ فترة التعافي، كانت هناك زيادة في الاستجابة ومستويات النشاط في طيور البطريق، مما يشير إلى تحسن رؤيتها.