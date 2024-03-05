كيف علقت واشنطن على سجن مغن إيراني حائز على جائزة "غرامي"؟

نددت الولايات المتحدة، الاثنين، بحكم صدر بسجن المغني الإيراني شروين حاجي بور، الفائز بجائزة "غرامي" لعام 2023.

وكان بور قد فاز بالجائزة عن أغنية أصبحت نشيداً للاحتجاجات الإيرانية الحاشدة بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجاز "شرطة الأخلاق" لها.

وقال حاجي بور، وهو مؤلف للأغاني أيضاً، على حسابه على "إنستجرام"، قبل أيام، إن حكماً صدر بسجنه لأكثر من 3 سنوات، بحسب "رويترز".

وذكر مدافعون عن حقوق الإنسان داخل إيران أنه أدين بتهمة تحريض واستفزاز المواطنين لزعزعة الأمن القومي من خلال موسيقاه.

وألف حاجي بور (26 عاما) وبث أغنية "باراي" بعد وفاة أميني، وهي شابة كردية من إقليم كردستان الإيراني، في أثناء احتجاز الشرطة لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة صحفية يوم الاثنين: "نندد بالحكم بالسجن لسنوات طويلة على شروين حاجي بور".

وأضاف "تصرفات الحكومة الإيرانية هي مجرد إشارة أخرى على عزمها قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه داخل مجتمعها كلما كان ذلك ممكنا".