فيديو يحبس الأنفاس.. إقلاع وهبوط لطائرتين بالوقت نفسه
عاش مئات الركاب حالة من الرعب بعد حادثة وشيكة، في مطار مومباي أمس الأحد، بحسب ما أكدته الصحف المحلية، ومقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، هبطت طائرة تابعة لخطوط "إنديجو" على المدرج ذاته الذي أقلعت منه طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إنديا إير". وفي استجابة سريعة، أطلقت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، وهي الجهة المنظمة للطيران، تحقيقًا وأطاحت بمسؤول مراقبة الحركة الجوية.
وفي مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، وبعد لحظات من إقلاع طائرة الخطوط الجوية الهندية، شوهدت طائرة إنديجو وهي تهبط. وبينما كانت طائرة "إنديجو" تحلق من إندور إلى مومباي، أقلعت طائرة الخطوط الجوية الهندية متوجهة إلى ثيروفانانثابورام في كيرالا.
وأظهرت بيانات موقع التتبع Flightradar أنه في وقت ما، كانت الطائرتان على بعد 509 أمتار فقط من بعضهما.
وقالت شركة "إنديجو" في بيان لها إن قائد رحلة اتبع تعليمات مركز مراقبة الحركة الجوية، حيث حصل على تصريح الهبوط من قبل مطار مومباي. وإن الطيار واصل الاقتراب والهبوط بحسب التعليمات".
وأضاف البيان "تعد سلامة الركاب أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلينا، وقد أبلغنا بالحادث وفقًا للإجراءات المتبعة".
من جانبها، قالت شركة الخطوط الجوية الهندية أيضًا إن المطار سمح لطائرتها بالإقلاع، حيث سمح مركز مراقبة الحركة الجوية للطائرة بالدخول إلى المدرج والإقلاع منه.
وتابعت الشركة، "السلطات بدأت تحقيقًا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها لمعرفة المزيد عن التصريح الممنوح لشركتي الطيران".