فيديو يحبس الأنفاس.. إقلاع وهبوط لطائرتين بالوقت نفسه

عاش مئات الركاب حالة من الرعب بعد حادثة وشيكة، في مطار مومباي أمس الأحد، بحسب ما أكدته الصحف المحلية، ومقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، هبطت طائرة تابعة لخطوط "إنديجو" على المدرج ذاته الذي أقلعت منه طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إنديا إير". وفي استجابة سريعة، أطلقت المديرية العامة للطيران المدني في الهند، وهي الجهة المنظمة للطيران، تحقيقًا وأطاحت بمسؤول مراقبة الحركة الجوية.

وفي مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، وبعد لحظات من إقلاع طائرة الخطوط الجوية الهندية، شوهدت طائرة إنديجو وهي تهبط. وبينما كانت طائرة "إنديجو" تحلق من إندور إلى مومباي، أقلعت طائرة الخطوط الجوية الهندية متوجهة إلى ثيروفانانثابورام في كيرالا.