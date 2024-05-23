كشف فحوى شجار كيلي رولاند وحارسة الأمن في مهرجان كان (صور)

أثارت لحظات التوتر بين كيلي رولاند مع حارسة أمن على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2024 تساؤلات حول ما دار بينهما من حديث مشحون.

ووفق خبير قراءة الشفاه جيريمي فريمان، "بدأت المشاجرة ببراءة عندما داست موظفة بالخطأ على فستان رولاند، ما دفع المغنية إلى القول: "لا تقلقي" قبل أن يتغير مزاجها وتبدأ في توبيخ الحارسة.

وقالت كيلي: "لا تتحدثي معي بهذه الطريقة، أنت لست والدتي، لقد أخبرتك ألا تتحدثي معي بهذه الطريقة".