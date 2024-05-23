كشف فحوى شجار كيلي رولاند وحارسة الأمن في مهرجان كان (صور)
أثارت لحظات التوتر بين كيلي رولاند مع حارسة أمن على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي 2024 تساؤلات حول ما دار بينهما من حديث مشحون.
ووفق خبير قراءة الشفاه جيريمي فريمان، "بدأت المشاجرة ببراءة عندما داست موظفة بالخطأ على فستان رولاند، ما دفع المغنية إلى القول: "لا تقلقي" قبل أن يتغير مزاجها وتبدأ في توبيخ الحارسة.
وقالت كيلي: "لا تتحدثي معي بهذه الطريقة، أنت لست والدتي، لقد أخبرتك ألا تتحدثي معي بهذه الطريقة".
ومن غير الواضح ما الذي قالته موظفة الأمن لتنفجر كيلي هكذا، حيث كانت تدير ظهرها للكاميرات.
لكن عضوة "ديستني تشايلد" السابقة، البالغة من العمر 43 عامًا، كانت لا تزال منزعجة حين همت بالدخول إلى العرض الأول لفيلم "مارسيللو موا".
واستدارت كيلي وصرخت: "لا تتحدثي معي بهذه الطريقة"، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب ما ورد، اندلعت الأحداث المؤسفة لأن الحراس الذين يساعدون النجوم على التنقل على السجادة المزدحمة كانوا "عدوانيين، وكانت كيلي تحاول تجاهل ذلك"، وفقاً لمصدر.
وجاء توبيخ رولاند لحارسة الأمن لأنها طلبت منها التحرك بسرعة عندما كانت المغنية تلوّح للجماهير من أجل مساعدة المصورين لالتقاط صورة لها، وفق حديث مطلعين لصحيفة "ديلي ميل".