أصالة تعلق على أنباء انفصالها عن زوجها فائق حسن

خرجت المطربة السورية أصالة نصري للرد على أنباء راجت في الساعات الأخيرة بشأن انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وفي أول رد، فنّدت أصالة الأنباء المتداولة بـ"تدوينة غزل" لزوجها الشاعر العراقي، دون أن تشير صراحة إلى ما أشيع عن انفصالهما، إلا أنها "شكرت الله على سلامته"، دون أن توضح إن كان قد مرّ الشاعر العراقي بعارض صحي، أم كان في سفر ما.

وجاء في منشورها عبر حسابها في "إنستغرام": "يا دنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك". مع إضافة "تنبيه" لحساب زوجها فائق حسن، في نهاية تعليقها.