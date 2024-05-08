أصالة تعلق على أنباء انفصالها عن زوجها فائق حسن
خرجت المطربة السورية أصالة نصري للرد على أنباء راجت في الساعات الأخيرة بشأن انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.
وفي أول رد، فنّدت أصالة الأنباء المتداولة بـ"تدوينة غزل" لزوجها الشاعر العراقي، دون أن تشير صراحة إلى ما أشيع عن انفصالهما، إلا أنها "شكرت الله على سلامته"، دون أن توضح إن كان قد مرّ الشاعر العراقي بعارض صحي، أم كان في سفر ما.
وجاء في منشورها عبر حسابها في "إنستغرام": "يا دنيتي ياحنون ياجوزي وأبي وحب عمري ونور حياتي الحمد لله على سلامتك الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك". مع إضافة "تنبيه" لحساب زوجها فائق حسن، في نهاية تعليقها.
يذكر أن أنباء انفصال المطربة السورية جاءت بعد حركة مفاجئة قامت بها بـ"حذف" كل الصور التي تجمع بينها وبين زوجها عبر حسابها في "إنستغرام"، دون إلغاء متابعتها له، ودون أن توضح سبب ذلك.
وأثارت أصالة فضول متابعيها في مواقع التواصل، والذين ذهبوا للتحقق من صور الثنائي في حساب فائق حسن، حيث تبين أنه لم يحذف أيًّا منها.
وقال المعلقون في مواقع التواصل، إن ما فعلته أصالة هو تمهيد لإعلان انفصالها عن الشاعر الشهير، بينما رجح آخرون أنها حذفت الصور خوفا من الحسد، وراح فريق ثالث ليؤكد أن الفنانة تحب إثارة الجدل بين الحين والآخر.