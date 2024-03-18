تسجيل صوتي نادر لفتاة الشروق يثير تفاعلا (فيديو)
لم ينتهِ تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية الفتاة المصرية حبيبة الشماع، فتاة الشروق، التي راحت ضحية حادثة مؤلمة، يحاكم فيها أحد سائقي "أوبر" بتهمة اختطافها ما جعلها تقفز من السيارة على طريق مدينة "الشروق" وتصاب بجروح بالغة نتج عنها وفاتها مؤخرا.
ونشر أحد أصدقاء "حبيبة" تسجيلا صوتيا لها قبل وفاتها جرى بينهما عبر تطبيق "واتساب" يتضمن توصيتها له بقراءة سورة يس.
وقال "أحمد حافظ " في كلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" "بفتح شات بيني وبين حبيبة ربنا، لقيت أن آخر كلامها معايا بتوصيني اقرأ سورة يس مرة الصبح ومرة بالليل، ويشاء الله أن كل الموجودين ربنا يسخرهم ليكي يا حبيبه عشان يقرأوا ليكي سورة يس في مشهد وداعك اللي كسر قلوبنا، وتبقي دي آخر حاجة بتسمعيها في الدنيا من حبايبك يا حبيبه ربنا.. اشوفك على خير قريب بإذن الله مع السلامة".
وحصد منشور الشاب ما يقرب من 30 ألف تفاعل، وقالت صاحبة أحد التعليقات "حبيبتي ربنا يرحمك وتعيشي شبابك في الجنة يا عروسة الجنة، وتكون أسعد أيامك هي أول ليلة في دخولك القبر اللي هو هيكون روضة من رياض الجنة برحمة ربنا عليكي يا قلبي وجعتي قلبنا كلنا وبندعي لك وكل الناس بتدعي لك وتوفيتي في شهر كريم ويوم كريم اكيد لكي مع الله سر وهو الواضح من حب الناس ليكي واكيد كنتي خيره وربنا يجازيكي بالفردرس يا عروسة الجنة ويربط علي قلب والديكي واخواتك واهلك واصحابك كم ربط علي قلب ام موسي بالصبر والسلوان ويسقيهم من الحوض البارد علي اد غلاوتك وعلى قدر ابتلائهم فيكي يا حبيبتي".