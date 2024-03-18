تسجيل صوتي نادر لفتاة الشروق يثير تفاعلا (فيديو)

لم ينتهِ تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية الفتاة المصرية حبيبة الشماع، فتاة الشروق، التي راحت ضحية حادثة مؤلمة، يحاكم فيها أحد سائقي "أوبر" بتهمة اختطافها ما جعلها تقفز من السيارة على طريق مدينة "الشروق" وتصاب بجروح بالغة نتج عنها وفاتها مؤخرا.

ونشر أحد أصدقاء "حبيبة" تسجيلا صوتيا لها قبل وفاتها جرى بينهما عبر تطبيق "واتساب" يتضمن توصيتها له بقراءة سورة يس.

وقال "أحمد حافظ " في كلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" "بفتح شات بيني وبين حبيبة ربنا، لقيت أن آخر كلامها معايا بتوصيني اقرأ سورة يس مرة الصبح ومرة بالليل، ويشاء الله أن كل الموجودين ربنا يسخرهم ليكي يا حبيبه عشان يقرأوا ليكي سورة يس في مشهد وداعك اللي كسر قلوبنا، وتبقي دي آخر حاجة بتسمعيها في الدنيا من حبايبك يا حبيبه ربنا.. اشوفك على خير قريب بإذن الله مع السلامة".