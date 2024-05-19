تساقط حبات برد "كبيرة" يُلحق ضررًا بمشهد الإيرانية (صور وفيديو)
شهدت مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران، تساقط حبات البرد بأحجام قياسية، وفقًا لما ذكر التلفزيون الرسمي مساء اليوم السبت.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية تضرر عدد كبير من السيارات جراء تساقط البرد بأحجام كبيرة في مدينة مشهد التي لا تزال تعيش أزمة إغلاق الطرق جراء فيضانات ضربتها على مدى اليومين الماضيين وخلفت 12 قتيلاً وعددا من المفقودين.
وقالت قناة "خبر"، إنه عقب تساقط حبات البرد بكثافة في المدينة والقرى المحيطة، شهدت المدينة تساقط الأمطار بغزارة؛ ما سبب فيضانات كبيرة وخلف أضرارا مادية.
وتضررت بعض المباني داخل مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ثامن الأئمة لدى الطائفة الشيعية في مدينة مشهد جراء تساقط حبات البرد والأمطار.
وهرع عدد من الزوار وخدام المرقد إلى إنقاذ الطيور (الحمام) من حبات البرد الكثيف، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "فارس نيوز".
وقال حاكم مدينة مشهد، إنه "حتى الآن، لم تصلنا أي تقارير عن خسائر في الأرواح في فيضان اليوم"، مبيناً أن "الخسائر مادية وخصوصا السيارات".
وأدت الأمطار الغزيرة والبرد مساء السبت مرة أخرى إلى حدوث فيضانات في مدينة مشهد ومناطق أخرى في مقاطعة رضوي خراسان.
وظهر في فيديو، صوت مكبر الصوت يحذر السكان من الخروج من الملاجئ، إلا أن الناس جاؤوا تحت عاصفة البرد الشديدة لإنقاذ الحمام العالق على الأرض.
وتوقعت هيئة الأنواء الجوية الإيرانية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد حتى الأربعاء المقبل؛ واحتمالية هبوب رياح قوية وإثارة الغبار.
وفي سياق متصل، طلبت إدارة الأزمات في خراسان رضوي من سكان النصف الشمالي من المحافظة، وخاصة مشهد، البقاء في منازلهم والامتناع عن أي حركة مرور في المناطق الحضرية وبين المدن.