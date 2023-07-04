طالبان تقرر إغلاق مراكز التجميل في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان التي تقود الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إغلاق مراكز التجميل في غضون شهر، في أحدث قيود على دخول النساء الأفغانيات إلى الأماكن العامة.

وقال محمد صادق عاكف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيان: "آخر موعد لإغلاق صالونات التجميل للنساء هو شهر".

وأدانت حكومات أجنبية ومسؤولون من الأمم المتحدة القيود المتزايدة على النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 بعد هزيمة حكومة مدعومة من الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأجنبية.

وظهرت مراكز التجميل في كابول ومدن أفغانية أخرى في الأشهر التي تلت طرد طالبان من السلطة في أواخر عام 2001، بعد أسابيع من هجمات 11 سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة.

وظل كثير من هذه الأنشطة يعمل بعد عودة الإسلاميين إلى السلطة قبل عامين، لكن غطيت لافتاتها ونوافذها، مما وفر لبعض النساء الخدمات التي تقدمها مراكز التجميل ووظائف للعاملات فيها.

وأشارت الحكومات الغربية والمنظمات الدولية إلى أن القيود المفروضة على النساء تعرقل أي تقدم محتمل نحو الاعتراف الدولي بإدارة طالبان، التي تقول بدورها إنها "تحترم حقوق المرأة المقرة في الشريعة الإسلامية والأعراف الأفغانية".