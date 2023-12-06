الدبكة الفلسطينية والصابون النابلسي على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية أن اللجنة الحكومية الدولية لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي، وافقت على اعتماد الطلب الفلسطيني إدراج "الدبكة الشعبية الفلسطينية" على قائمة منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال اجتماعها بمدينة كاسان في بتسوانا.

كما قدمت الحكومة الفلسطينية ملف الصابون التقليدي (النابلسي) لتسجيله على القائمة في عام 2025.

وقال أبو سيف إن هذا القرار يأتي نتيجة جهود قامت بها السلطات الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية منذ عامين وفقاً لمعايير اليونسكو المعمول بها لتسجيل الملفات على هذه القائمة.

وأضاف وزير الثقافة الفلسطيني في تصريح من غزة أن تسجيل الدبكة الشعبية الفلسطينية على القائمة يعتبر الملف الثالث المسجل باسم فلسطين بعد ملفي الحكاية الشعبية وملف فن التطريز الفلسطيني.