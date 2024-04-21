تضرر آلاف النازحين اليمنيين جراء المنخفض الجوي "المطير"

خلّف المنخفض الجوي "المطير"، والذي اجتاح عدداً من المحافظات اليمنية خلال الأيام الماضية، أضراراً مادية متفاوتة على مستوى مخيمات النازحين، التي تأوي آلاف الأسر النازحة ومئات المساكن والمقتنيات.

وطالت الأضرار حوالي أكثر من 3 آلاف أسرة نازحة، تنتشر بين مجموعة من مخيمات النازحين، المتواجدة في 5 محافظات مختلفة، وفق إحصائية أولية رسمية صادرة عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير وصفته بـ"الطارئ".

وتنوعت الأضرار، بحسب الإحصائية، التي حصل "إرم نيوز" على نسخة منها، بين تدمير كلي وجزئي لمئات المآوي والمساكن، كما تعرضت مواد غير غذائية للتدمير الكلي والجزئي، وبالمثل طال التدمير مئات المواد الغذائية.

وشمل التقرير الإحصائي الراصد لأضرار مخيمات النازحين، الفترة التي وصل فيها المنخفض الجوي، من يوم الأربعاء الماضي وحتى اليوم الأحد، منوهاً بأن الأرقام الواردة فيه أولية، وأن عمليات الرصد وتقييم الأضرار مازالت مستمرة.