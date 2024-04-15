سلطنة عمان.. ارتفاع عدد وفيات "منخفض المطير" إلى 17 شخصا
أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان في آخر تحديث عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن "منخفض المطير" إلى 17 وفاة، وذلك بعد العثور على خمسة أشخاص اليوم الإثنين مفارقين الحياة، من بينهم امرأة والطفل العاشر من مفقودي "نيابة سمد".
وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في آخر تحديث لبياناتها، إن البحث مستمر عن مفقودين آخرين في تداعيات "منخفض المطير" الجوي الذي تسبب منذ يوم أمس الأحد بهطولات غزيرة للأمطار.
ونعى مجلس الوزراء العماني المتوفين، وقدم التعازي لذويهم.
كما تم تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في جميع المحافظات باستثناء ظفار والوسطى، ليوم غد الثلاثاء.
واستمر اليوم الإثنين، دوام الموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في منشآت القطاع الخاص.
وتواصل مروحيات الشرطة وفرق الدفاع المدني وآليات من وزارة الدفاع، إنقاذ المحاصرين والمحتجزين بسبب المياه.
ونشرت شرطة عمان صورًا لعملية إنقاذ وإجلاء محاصرين، بينهم طلاب مدارس حاصرتهم المياه، يوم أمس خلال الدوام المدرسي قبل تعليقه، اليوم الإثنين.
وقضى تسعة طلاب أشقاء وأقارب من عائلة العبدلي كانوا في سيارة واحدة عندما جرفتها السيول في "نيابة سمد" في أكبر حوادث المنخفض الجوي الذي ضرب بضع مناطق في السلطنة.
وقالت الأرصاد الجوية العمانية إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي منذ يوم أمس الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وسط هطولات مطرية غزيرة إلى شديدة الغزارة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد وجريان للشعاب والأودية في بضع مناطق.
وتظهر صور ومقاطع فيديو صوَّرها السكان في بضع مناطق عُمانية، ارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرقات، وجريان السيول الجارفة في طرقات أخرى بعد وصول مياه الوديان إليها بسبب الأمطار الغزيرة، بينما دخلت المياه عددًا من المنازل والمباني.