سلطنة عمان.. ارتفاع عدد وفيات "منخفض المطير" إلى 17 شخصا

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان في آخر تحديث عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن "منخفض المطير" إلى 17 وفاة، وذلك بعد العثور على خمسة أشخاص اليوم الإثنين مفارقين الحياة، من بينهم امرأة والطفل العاشر من مفقودي "نيابة سمد".

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في آخر تحديث لبياناتها، إن البحث مستمر عن مفقودين آخرين في تداعيات "منخفض المطير" الجوي الذي تسبب منذ يوم أمس الأحد بهطولات غزيرة للأمطار.