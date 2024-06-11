ضبط طالب حاول الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي (فيديو)

ألقت السلطات التركية القبض على طالب بتهمة الغش في امتحان القبول في إحدى الجامعات، باستخدام جهاز متصل ببرامج للذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة.

لوحظ الطالب وهو يتصرف بطريقة مريبة خلال الامتحان مطلع الأسبوع، واحتجزته الشرطة قبل القبض عليه رسميّا وإرساله إلى السجن انتظارا لمحاكمته، بحسب "رويترز".

كما احتجزت الشرطة شخصًا آخر كان يساعد الطالب المذكور.