فستان الفلامنكو.. تقليد أندلسي يعود إلى الواجهة في عالم الموضة (صور)

في قلب مدينة إشبيلية، تعج ورشة عمل مصمم الأزياء الإسباني "لويس فرنانديز" بالنشاط، وبين حفيف الأقمشة المكشكشة والأقمشة المنقطة ذات الألوان الزاهية، يتبع العملاء بعضهم بعضًا في التجهيزات للعثور على فستان الفلامنكو الخاص بهم، وهو أحد الرموز التقليدية لإسبانيا.

تحت العين الساهرة لصانع القبعات، الذي يقرص الدبابيس بين أصابعه لضبط الزي، ترتدي النساء الإسبانيات هذا الفستان الكلاسيكي للغاية، مع كشكشة على الأكمام، ثم فستانًا أزرق فاتحًا مع شال مطابق، وآخر أحمر، كلها شفافة تكشف عن الساق بالكامل.

من جانبه، قال مصمم الأزياء الإسباني لويس فرنانديز لقناة "فرانس 24" الفرنسية: "في الوقت الحالي، هناك فوضى، الورشة مقلوبة رأسًا على عقب"، مضيفًا أن "هذه هي التعديلات الأخيرة قبل أن يتسلم العملاء فساتينهم من إشبيلية".