السجن لنجم شهير اغتصب ممثلة قاصرًا قبل 15 عامًا

حُكم الاثنين الماضي، على ممثل أرجنتيني برازيلي بالسجن 6 سنوات بتهمة اغتصاب ممثلة قاصر قبل 15 عامًا، على ما أعلن وكيلا المدعية التي أصبحت قضيتها رمزًا لحركة "مي تو" (أنا أيضًا) في الأرجنتين.

وأدينَ خوان دارتيس (59 عامًا) في البرازيل، حيث ولد ويعيش، بتهمة الاعتداء على الأرجنتينية ثيلما فاردين عام 2009 في أحد فنادق نيكاراغوا، حيث رافقها في جولة ترويجية لمسلسل "باتيتو فيو"، عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا.

وأعلن محاميا الممثلة عن الحكم خلال مؤتمر صحافي عقداه في العاصمة الأرجنتينية في بوينس آيرس، بمقر منظمة العفو الدولية التي تحركت لدعم القضية.

ورحب المحامي بالحكم الذي وصفه بـ"الصارم والقوي"، لكنه أشار إلى أن دارتيس لا يزال طليقًا حتى الآن، ويمكنه استئناف هذا الحكم، قبل أن تنظر فيه هيئة قضائية أعلى.