خبراء: غرف الأخبار التلفزيونية ستشهد تغييرًا جذريًا خلال السنوات المقبلة

قال خبراء إعلاميون في جلسة بعنوان “كيف سيكون شكل الأخبار العربية في 2052” – ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي في الإمارات، إن مستقبل وطبيعة غرف الأخبار في القنوات التلفزيونية التقليدية سيشهد تغييرًا جذريًا خلال السنوات المقبلة؛ لمواكبة موجة التطور التكنولوجي والرقمي، وتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويقام المنتدى برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظيم من نادي دبي للصحافة.

وأكد المتحدثون في الجلسة التي أدارتها ريم المري، مدير عام مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام، وهم: نبيل الخطيب مدير عام تلفزيون الشرق للأخبار، ونخلة الحاج رئيس منصة "بلينكس"، ونارت بوران الخبير الإعلامي "أن الطريقة التقليدية لإنتاج المحتوى الإخباري على القنوات التلفزيونية الحالية ستصبح لا محالة شيئًا من الماضي خلال السنوات المقبلة."

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، اعتبروا، أنه قد آن الأوان للتعامل مع هذا التحول المؤكد الذي تشهده صناعة الأخبار ضمن الاتجاهات الإعلامية الرقمية المتوقع ظهورها مستقبلاً، والتي ستشهد التركيز على التكنولوجيا والرقمنة في صناعة القصة الخبرية بدلاً من تقديم نشرات الأخبار بالشكل الذي اعتدنا عليه طوال العقود الماضية، لا سيما أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن القنوات العربية تعاني من خلل في أولويات الإنفاق، حيث إن إنفاقها على الخدمات الرقمية وإنتاج المحتوي الرقمي لا يشكل سوى 5% فقط من ميزانيتها، فيما تخصص 95% من الميزانية للإنفاق على البرامج التلفزيونية.