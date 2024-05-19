إلقاء القبض على رجل اعتدى على الممثل ستيف بوسيمي

أعلنت شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، اعتقال الرجل المتهم بالاعتداء الهمجي على الممثل ستيف بوسيمي، والذي حصل في وقت سابق من هذا الشهر في أحد شوارع المدينة.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية بيانًا للشرطة جاء فيه: أن النجم البالغ من العمر 66 عامًا، نجم مسلسلي "ممر الإمبراطورية" و"فارغو"، كان يسير في وسط مانهاتن في الـ8 من مايو/أيار، عندما لكمه شخص غريب في وجهه.

وقال وكيل الدعاية الخاص به في ذلك الوقت، إنه تم نقله إلى المستشفى مصابًا بكدمات وتورم ونزيف في عينه اليسرى، لكن وضعه مستقر وهو بخير.

وألقت الشرطة القبض على رجل مشرد، يبلغ من العمر 50 عامًا، بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة، في المنطقة نفسها التي تعرَّض فيها بوسيمي للهجوم. وأعلنت السلطات يوم الثلاثاء أنها حددت هوية الرجل باعتباره المشتبه فيه في قضية الممثل الأمريكي.

يذكر أنه في شهر مارس/ آذار الماضي، أصيب مايكل ستولبارج، النجم المشارك في فيلم "ممر الإمبراطورية"، بحجر في مؤخرة رقبته أثناء سيره ضمن سنترال بارك في مانهاتن في نيويورك. طارد ستولبارج مهاجمه الذي تم احتجازه خارج الحديقة.